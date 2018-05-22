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Bu uygulama ilk kez yapıldı... Bayram için ülkelerine gidiyorlar
İÇ Savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ramazan ayını ve bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler bu yıl ilk kez internet sitesi üzerinden randevu alarak Türkiye'den çıkış yaptı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, hem ramazan hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısından pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.
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