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    Haberler >Gündem>Bu uygulama ilk kez yapıldı... Bayram için ülkelerine gidiyorlar

    Bu uygulama ilk kez yapıldı... Bayram için ülkelerine gidiyorlar

    İÇ Savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, ramazan ayını ve bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler bu yıl ilk kez internet sitesi üzerinden randevu alarak Türkiye'den çıkış yaptı.

    Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)
    22.05.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:
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    Bu uygulama ilk kez yapıldı... Bayram için ülkelerine gidiyorlarNext

    Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, hem ramazan hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısından pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.

    Etiketler: Suriye , Sınır , Cilvegözü , gündem

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