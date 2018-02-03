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Altın Portakal ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu: Ünlülerin tuhaf ve gizemli ölümleri

Bundan tam 9 yıl önceydi... Özellikle ekran tarihine geçen rollere imza atan oyuncu, çıktığı Uzak Doğu tatilinden evine dönemedi. Kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu. Önce öldürüldüğü haberi yayıldı, ardından da intihar ettiği...

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:
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Altın Portakal ödüllü oyuncu fantezi kurbanı oldu: Ünlülerin tuhaf ve gizemli ölümleriNext

2005 yılında Antalya'da Altın Portakal Ödülü de alan oyuncunun ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti.

Sadece o değil... Sinema ve müzik dünyasının bazı ünlüleri öyle gizemli ya da öyle tuhaf bir şekilde veda ettiler ki bu dünyaya... Hatta bazıları hakkında yapılan spekülasyonlar aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor.

İşte ölümlerinden sonra bile bu nedenle hala zaman zaman gündem olan o ünlüler.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: ünlülerin gizemli ölümleri , ünlülerin şaibeli ölümleri , ünlülerin çok konuşulan ölümleri

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