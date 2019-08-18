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Bu ülkelerde vatandaşlık parayla... İşte şartları ve ücretleri
Birçok ülkede vatandaşlık şartları birbirinden farklılık gösteriyor. Yatırım, oturum, evlilik gibi sebeplerin de etken olduğu vatandaşlık kısmında kimi ülke 16 bin dolara kadar vatandaşlık ücretini düşürmüş durumda. Tabii lüks tüketim gibi şartlar sayılmazsa... CS Global Partners ve America EB-5 Visa'dan derlediğimiz bilgilere göre işte yatırım yaparak vatandaşlık sahibi olabileceğiniz ülkeler ve şartları...
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