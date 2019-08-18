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Bu ülkelerde vatandaşlık parayla... İşte şartları ve ücretleri

Birçok ülkede vatandaşlık şartları birbirinden farklılık gösteriyor. Yatırım, oturum, evlilik gibi sebeplerin de etken olduğu vatandaşlık kısmında kimi ülke 16 bin dolara kadar vatandaşlık ücretini düşürmüş durumda. Tabii lüks tüketim gibi şartlar sayılmazsa... CS Global Partners ve America EB-5 Visa'dan derlediğimiz bilgilere göre işte yatırım yaparak vatandaşlık sahibi olabileceğiniz ülkeler ve şartları...

Hürriyet Haber
18.08.2019 - 11:46 | Son Güncelleme:
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Bu ülkelerde vatandaşlık parayla... İşte şartları ve ücretleriNext

ABD:

Şu anki zorunlu yatırım miktarı 500 bin dolar. İdari masraf bedeli 50 bin dolar, göçmenlik avukat ücreti 25 ila 40 bin dolar ve devlet harç bedeli 7 bin dolar olarak belirlenmiş durumda.

Etiketler: yatırım karşılığı vatandaşlık , vatandaşlık şartları , haberler
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