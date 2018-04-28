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    Haberler >Dünya>Bu test kişiliğinize dair çok şey söylüyor...İlk kime yardım ederdiniz?

    Bu test kişiliğinize dair çok şey söylüyor...İlk kime yardım ederdiniz?

    Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor. Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

    Hürriyet Haber
    28.04.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:
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    Bu test kişiliğinize dair çok şey söylüyor...İlk kime yardım ederdinizNext

    Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

    Etiketler: Test , Bulmaca

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