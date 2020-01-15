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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 08:58, /

Bu telefonlar 12 taksitle satılıyor!

Cep telefonlarına BDDK kredi taksit sınırı getirdi. 3500 liraya kadar olan telefonlarda 12 ay kredi kullanılabilirken 3500 lira ve üstünde olan telefonlarda kredi taksit sayısı 3'e düşürüldü.

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1

Türkiye’de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 20’si 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cihazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik dün vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Buna karşılık çoğu aynı özelliğe sahip 3.500 liranın altındaki telefonlarda ise taksit sayısı 12 olarak devam edecek.

2

BİLİNÇLİ TÜKETİM

Posta Gazetesi'nin haberine göre amaç, aynı özelliğe sahip daha ucuz telefonları cazip kılmak. Bir başka deyişle bilinçsizce yapılan telefon harcamalarının da önüne geçmek. Piyasada birçok markanın 3.500 liranın altında sunduğu telefon bulunuyor. Peki 12 taksitle alınabilecek cihazlar hangileri? Telefon alırken ne gibi araştırma ve karşılaştırma yapılmalı? Bu soruların cevabını sizler için araştırdık. Öncelikle en az 3 e-ticaret sitesi ve teknoloji marketi gezmeniz kritik önem taşıyor.

3

AYNI CİHAZ, FARKLI FİYAT

Aynı cihaz farklı yerlerde çok daha uygun fiyata bulunabiliyor. Apple, Samsung, Huawei gibi pazarın en büyük oyuncularının üst segment telefonları 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkıyor. Ama eğer normal bir kullanıcıysanız yani grafiker, fotoğrafçı değilseniz ve de güçlü oyunlar oynamayacaksanız bir cihaza bu kadar para vermenize gerek yok. Çünkü orta segment cihazlar da günlük yaşamdaki tüm ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak özellikte. Buna çok iyi fotoğraf çekimleri de dahil.

4

YOLCU BERABERİNDE

Özellikle donanım alanında yerli üreticiler de dev markaların teknolojilerini son 3 yılda yakalamayı başardı. Güçlü işlemcilerle donatılan yerli cihazlar, kamera ve RAM güçleriyle de rakiplerine meydan okuyabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu cihazlar daha da dikkat çekecek. Öte yandan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 1 Ocak itibarıyla 1.838 liraya çıktı. Yurt dışından cihaz getirmenin de cazibesi azalmış durumda.

5

Samsung Galaxy M30S

2000 lira

6

Samsung Galaxy A9

2289 lira

7

Samsung Galaxy A50

2169 lira

8

Samsung Galaxy A70

2700 lira

9

Samsung Galaxy A8 Plus

2208 lira

10

Huawei P30 Lite

2379 lira

11

Huawei PSmart 2019

1500 lira

12

Huawei Mate 20 Lite

2055 lira

13

Huawei Y9 Prime

2120 lira

14

iPhone 7

3399 lira

15

iPhone 6S

1900 lira

16

Vestel Venus Z30

2000 lira

17

Vestel Venus Z40

3149 lira

18

Vestel Venus V7

1499 lira

19

Casper Via A3

1549 lira

20

Casper Via A4

2239 lira

21

Casper Via S

1499 lira

22

General Mobile GM 9 Pro

1370 lira

23

Xiaomi Red mi Note 8 Pro

2069 lira

24

Xiaomi Mi9T

2599 lira

25

Oppo Reno 2Z

3099 lira

26

Oppo RX 17

2190 lira

27

Oppo F9 Pro

2333 lira

28

Oppo Reno Z

2859 lira

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