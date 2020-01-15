Bu telefonlar 12 taksitle satılıyor!

Cep telefonlarına BDDK kredi taksit sınırı getirdi. 3500 liraya kadar olan telefonlarda 12 ay kredi kullanılabilirken 3500 lira ve üstünde olan telefonlarda kredi taksit sayısı 3'e düşürüldü.
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Türkiye’de yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 20’si 3.500 TL ve üzeri fiyata sahip olan cihazlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3.500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik dün vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü. Buna karşılık çoğu aynı özelliğe sahip 3.500 liranın altındaki telefonlarda ise taksit sayısı 12 olarak devam edecek.
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BİLİNÇLİ TÜKETİM
Posta Gazetesi'nin haberine göre amaç, aynı özelliğe sahip daha ucuz telefonları cazip kılmak. Bir başka deyişle bilinçsizce yapılan telefon harcamalarının da önüne geçmek. Piyasada birçok markanın 3.500 liranın altında sunduğu telefon bulunuyor. Peki 12 taksitle alınabilecek cihazlar hangileri? Telefon alırken ne gibi araştırma ve karşılaştırma yapılmalı? Bu soruların cevabını sizler için araştırdık. Öncelikle en az 3 e-ticaret sitesi ve teknoloji marketi gezmeniz kritik önem taşıyor.
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AYNI CİHAZ, FARKLI FİYAT
Aynı cihaz farklı yerlerde çok daha uygun fiyata bulunabiliyor. Apple, Samsung, Huawei gibi pazarın en büyük oyuncularının üst segment telefonları 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkıyor. Ama eğer normal bir kullanıcıysanız yani grafiker, fotoğrafçı değilseniz ve de güçlü oyunlar oynamayacaksanız bir cihaza bu kadar para vermenize gerek yok. Çünkü orta segment cihazlar da günlük yaşamdaki tüm ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak özellikte. Buna çok iyi fotoğraf çekimleri de dahil.
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YOLCU BERABERİNDE
Özellikle donanım alanında yerli üreticiler de dev markaların teknolojilerini son 3 yılda yakalamayı başardı. Güçlü işlemcilerle donatılan yerli cihazlar, kamera ve RAM güçleriyle de rakiplerine meydan okuyabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu cihazlar daha da dikkat çekecek. Öte yandan yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 1 Ocak itibarıyla 1.838 liraya çıktı. Yurt dışından cihaz getirmenin de cazibesi azalmış durumda.