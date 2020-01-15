Bu telefonlar 12 taksitle satılıyor!

AYNI CİHAZ, FARKLI FİYAT



Aynı cihaz farklı yerlerde çok daha uygun fiyata bulunabiliyor. Apple, Samsung, Huawei gibi pazarın en büyük oyuncularının üst segment telefonları 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkıyor. Ama eğer normal bir kullanıcıysanız yani grafiker, fotoğrafçı değilseniz ve de güçlü oyunlar oynamayacaksanız bir cihaza bu kadar para vermenize gerek yok. Çünkü orta segment cihazlar da günlük yaşamdaki tüm ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak özellikte. Buna çok iyi fotoğraf çekimleri de dahil.