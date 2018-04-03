Bu soruların yanıtını kimse bulamıyor!

Eğer bulmaca çözmeyi seviyorsanız, işte sosyal medyada oldukça popüler olmuş tam size göre 7 soru. Ancak büyük bir dikkatle incelemeniz gerekiyor çünkü bu bulmacalar göründüklerinden daha aldatıcı. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)
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