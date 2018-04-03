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    Haberler >Dünya>Bu soruların yanıtını kimse bulamıyor!

    Bu soruların yanıtını kimse bulamıyor!

    Eğer bulmaca çözmeyi seviyorsanız, işte sosyal medyada oldukça popüler olmuş tam size göre 7 soru. Ancak büyük bir dikkatle incelemeniz gerekiyor çünkü bu bulmacalar göründüklerinden daha aldatıcı. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 12:46 | Son Güncelleme:
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    Bu soruların yanıtını kimse bulamıyorNext

    Restoranın tuvaletinde kanlar içinde yerde yatan kadının katili resimdeki numaralandırılmış insanlardan hangisi? Dikkatli bakın, küçük ayrıntılar katili ele veriyor...

    Etiketler: Sosyal Medya , çözüm

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