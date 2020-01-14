Bu Sigorta Terimlerini Biliyor Musunuz?

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET NEDİR? Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.