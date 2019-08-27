Bu sefer eğlendiler!

Çocukları Hakan ve Volkan’ı almaya giden Kaan Tangöze, geçtiğimiz hafta onların isteksiz tavırlarıyla karşılaşmıştı. Müzisyen bu sefer çocuklarla doyasıya vakit geçirdi. Bir su parkında görüntülenen baba ve oğullarının eğlenceli anları objektiflere de yansıdı.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, geçtiğimiz hafta çocukları Hakan ve Volkan’ı almak için eski eşi Seçkin Piriler’in Gündoğan’daki evine gitmiş, çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca Tangöze zor anlar yaşamıştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.