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Bu sefer eğlendiler!

Çocukları Hakan ve Volkan’ı almaya giden Kaan Tangöze, geçtiğimiz hafta onların isteksiz tavırlarıyla karşılaşmıştı. Müzisyen bu sefer çocuklarla doyasıya vakit geçirdi. Bir su parkında görüntülenen baba ve oğullarının eğlenceli anları objektiflere de yansıdı.

Cenker TEZEL
27.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Bu sefer eğlendilerNext

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, geçtiğimiz hafta çocukları Hakan ve Volkan’ı almak için eski eşi Seçkin Piriler’in Gündoğan’daki evine gitmiş, çocuklar babalarına gitme konusunda isteksiz davranınca Tangöze zor anlar yaşamıştı.

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