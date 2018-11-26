Bu ringde dostluk ve çocuklar kazandı

Porsche-Volkswagen’in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile kazananın sadece dostluk olduğu bir boks maçına çıktıklarını söyleyen dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, “Burada kaybeden olamaz. Burada sadece dostluk ve çocuklar kazanır” dedi.
‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ sloganıyla Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen Fırat Arslan ile Porsche-Volkswagen’in Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück, önceki gün karşı karşıya geldi.
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