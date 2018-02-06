Biri 1980'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen Kate Moss, diğeri de modern çağların en çok aranan modeli Gigi Hadid. Aralarında 29 ya fark olan bu iki model bir ayakkabı firmasının çekimlerinde bir araya geldi. 44 yaşındaki Kate Moss ile 22 yaşındaki Gigi Hadid, birlikte objektif karısına geçti. Moss ve Hadid'e erkek model Jordan Barrett'ın da eşlik ettiği çekim, daha basına yansır yansımaz "bu poz efsane oldu" diye yorumlandı.
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