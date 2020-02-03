Bu oyunda köpeğe de rol yazıldı

“Yazdığım oyun, geçen yıl görevim dahilinde ziyaret ettiğim bir huzur evinde karşılaştığım 90’lı yaşlarda bir amcanın anlattıkları ile doğdu. Aynı gün arkadaşlarla bulunduğum bir kafede sosyal medya hesabımızda hikâyeni paylaş bölümüne elimizde köpüklü kahveleri paylaşırken hissettiklerim de bu hikâyeyi oyunlaştırmamda etkili oldu.