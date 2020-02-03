Bu oyunda köpeğe de rol yazıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen dönem belediye başkanlığı yapan tiyatrocu ve Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Saray Karakuş, bir huzurevi sakininin hayat hikâyesini ‘Yüzlerce Sabah’ adıyla sahneye taşıdı. Oyunun biletleri kısa sürede tükendi.
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Edmonton bölgesindeki Millfield Theatre’da 400 kişinin izlediği Türkçe oyunda yabancı seyirciler için İngilizce altyazı verildi. Belediye Meclis Üyesi ve tiyatrocu Hüseyin Işık Akpınar, iki farklı rolde oynadı. Alsa Alissa adlı bir genç kız tüm oyunu işaret diliyle konuklara anlattı.
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Saray Karakuş, tek perde halinde sahnelenen ve bir buçuk saat süren oyunun sonunda yeni yaşını da kutladı. Londra Türk Tiyatrosu Festivali’nin de düzenleyicilerinden olan Karakuş şunları söyledi:
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“Yazdığım oyun, geçen yıl görevim dahilinde ziyaret ettiğim bir huzur evinde karşılaştığım 90’lı yaşlarda bir amcanın anlattıkları ile doğdu. Aynı gün arkadaşlarla bulunduğum bir kafede sosyal medya hesabımızda hikâyeni paylaş bölümüne elimizde köpüklü kahveleri paylaşırken hissettiklerim de bu hikâyeyi oyunlaştırmamda etkili oldu.
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“Ben kahvenin köpüğüne dahi hikâyem diyebiliyorken, huzur evindeki amcanın 90 yıllık hikâyesi kocaman bir boşlukta kaybolup gitmişti.”
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“Yüzlerce sabahına uyandığı ömründe, yaşadığı mutlulukları, kırgınlıkları, umutları, özlemleri, hüzünleri kısacası hikâyesini paylaşamadan ölüme ramak kala yaşıyordu. Londra’nın en kalabalık huzur evlerinden birinin ıssız bir odasında.”
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“Oyunumuzun bu muhteşem ekibine, salonu tıklım tıklım dolduran seyircilere teşekkürler. Huzur evlerinden gelen misafirlerimize, engelli konuklarımız, İsviçre ve Fransa’dan sadece bu oyunu izlemek için gelen dostlara çok teşekkür ediyorum.”
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“Oyunumuz kargaşayla, telaşla geçen hayatı, yaşlılığı, ölümle sonlanan yüzlerce sabahına uyandığımız ömrümüzü, ihmal edilen engellileri ve dünyamızı paylaştığımız diğer canlıları konu almıştı.”
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“İyiliğin, saygının ve hatıraların önemini hatırlatan bir oyundu. Oyun dünyamızı paylaşmamız gereken başka canlıların olduğunun önemini vurgularken oyunda köpeğimiz ‘Jake’ de sahne aldı.”
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Yönetmen Karakuş ve tiyatro oyuncuları sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında Belediye Meclis Üyesi Ergin Erbil, Belediyenin kültür, spor ve sanattan sorumlu direktörü Paul Everitt, tiyatrocu Fatih Dönmez, eşi Eda Çatalçam ve iş insanı Cafer Mahiroğlu da vardı.