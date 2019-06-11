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Bu otelde duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euro

İstanbul Havalimanı'nda açılan dünyanın en büyük havalimanı oteli büyük ilgi görüyor. Otelde 4 saatlik konaklama 80 euro, duş almak ise 15 euro ücrete tabi tutuluyor. Odalar aynı günde birkaç kez satılıyor.

İHA
11.06.2019 - 12:25 | Son Güncelleme:
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Bu otelde duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euroNext

Dünyanın en büyük Havalimanı oteli İstanbul Havalimanı’nda açıldı. İstanbul Havalimanı içinde açılan 451 odalı otelin dünyada başka bir benzeri yok. Odaların günlük ve saatlik olarak satılan havalimanı otelinde dört saatlik oda fiyatları 80 eurodan başlıyor.

Etiketler: otel , haberler
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