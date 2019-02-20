Bu meslekleri yapanlar yandı! Dikkat: Elinizden gidebilir

Mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek." En azından gelişmiş sanayi ülkelerinde.
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