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Bu meslekleri yapanlar yandı! Dikkat: Elinizden gidebilir

Sıkıcı ve tekrara dayalı bir iş mi yapıyorsunuz? O halde işinizi yakın bir tarihte teknolojiye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıyasınız.

Hürriyet Haber
20.02.2019 - 15:45 | Son Güncelleme:
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Bu meslekleri yapanlar yandı Dikkat: Elinizden gidebilirNext

Mali danışman ve yazar John Pugliano'ya göre, "Rutin ve önceden öngörülebilir her türlü iş önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde matematik işlemlerle yapılabilir hale gelecek." En azından gelişmiş sanayi ülkelerinde.

Etiketler: meslekler , robotlar , en güzel meslekler , haberler

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