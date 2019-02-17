Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Önümüzdeki yıllarda yok olacaklar...

Yapay zeka ve teknolojideki ilerlemeler insan gücü ile yapılan pek çok mesleği tehdit ediyor. Üretimin robotlara devredildiği ve yapay zekanın insanların yaptığı pek çok işte kullanıldığı biliniyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda işsizlik sayısı giderek artacak ve bazı meslekler yok olacak.İşte yakın gelecekte yok olacak meslekler;
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