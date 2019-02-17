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Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Önümüzdeki yıllarda yok olacaklar...

Her geçen gün gelişme kaydedilen yapay zeka teknolojisi ile önümüzdeki yıllarda birçok mesleğin yok olacağı tahmin ediliyor. İşte yok olmaya yüz tutan o meslekler...

Hürriyet Haber
17.02.2019 - 01:07 | Son Güncelleme:
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Bu mesleklerde çalışanlar dikkat Önümüzdeki yıllarda yok olacaklar...Next

Yapay zeka ve teknolojideki ilerlemeler insan gücü ile yapılan pek çok mesleği tehdit ediyor. Üretimin robotlara devredildiği ve yapay zekanın insanların yaptığı pek çok işte kullanıldığı biliniyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda işsizlik sayısı giderek artacak ve bazı meslekler yok olacak.İşte yakın gelecekte yok olacak meslekler;

Etiketler: meslek , yok olacak meslekler , meslek grupları , haberler
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