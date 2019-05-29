Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar

Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar

10 yıl önce adını dahi duymadığımız bu meslekler şimdi bir hayli popüler. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni doğan kollarının sayısı daha da artacağa benziyor. Sayısı arttıkça hem ilgi hem de kazancı da artış yaşayacak.

Hürriyet Haber
29.05.2019 - 01:43 | Son Güncelleme:
1 / 26
Bu meslekler 10 yıl önce yoktu İşte popüler olanlar ve en çok kazananlarNext

Sürekli gelişen ve değişen dünya her gün hayatımıza bir yenilik getiriyor. Bunlardan biri de günümüz meslekleri.

Etiketler: meslek , haberler

En Yeni Foto Haberler

Sarri, idmanı terk etti! Deliye döndü, tekmeledi ve...

Sarri, idmanı terk etti! Deliye döndü, tekmeledi ve...

Tribünler alev alev! Final maçında harika atmosfer

Tribünler alev alev! Final maçında harika atmosfer

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Salih görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Salih görüşmesi sona erdi

Sürpriz gelişme!.. Salih Uçan şoku yaşamıştı...

Sürpriz gelişme!.. Salih Uçan şoku yaşamıştı...

Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladı

Milyar dolarlık boşanma sonrası servetini ne yapacağını açıkladı

Dostları uğurladı

Dostları uğurladı

Bayramın olmazsa olmazı... 'Bu kurabiyeyi yapmadan bayramın geldiğini anlamıyoruz'

Bayramın olmazsa olmazı... 'Bu kurabiyeyi yapmadan bayramın geldiğini anlamıyoruz'

Komonda birlikleri imha etmeye devam ediyor

Komonda birlikleri imha etmeye devam ediyor

İstanbul'da görülmemiş yıkım... Faciadan dönüldü

İstanbul'da görülmemiş yıkım... Faciadan dönüldü

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.