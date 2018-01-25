Bu manzaraya karşı keyfiniz kat kat artacak

Hafta sonu geldi mi hepimiz arkadaşlarımızla buluşup, keyifli bir ortamda biraz sohbet etmek için fırsat kolluyoruz. Hele ki bu keyifli ortamlar bir de şahane manzaralara karşı olursa o zaman orada geçirdiğimiz vakitten aldığımız zevk birkaç katına çıkıyor. Business Insider, dünyanın dört bir yanından böyle şahane manzaralı mekânları derlemiş. Eyfel Kulesi'nden, Tac Mahal'e, Akropolis'ten Golden Gate Köprüsü'ne kadar birçok tarihi anıtı gören bu yerler arasında İstanbul'dan da bir adres var. Ne dersiniz? Belki hafta sonu planlarınızı buna göre yapabilirsiniz...
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