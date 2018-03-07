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Bu lezzetlerin başka şubesi yok

Başka bir yerde aynı tadı vermez...

Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
07.03.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:
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Bu lezzetlerin başka şubesi yokNext

Bazı lezzetler vardır, başka yerde yediğinizde aynı tadı, aynı zevki vermez. Sanki o yiyeceğe o tadı veren mekânın kendisiymiş gibi hissedersiniz. Hatta bu mekânlardan kimisi şube açsa bile, esas yerindeki gibi ilgi görmez. İşte doğdukları yerde efsaneleşmiş o lezzet durakları…

Etiketler: lezzet durakları , sokak lezzetleri , Yemek , damak tadı

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