Bu lezzetlerin başka şubesi yok

Bazı lezzetler vardır, başka yerde yediğinizde aynı tadı, aynı zevki vermez. Sanki o yiyeceğe o tadı veren mekânın kendisiymiş gibi hissedersiniz. Hatta bu mekânlardan kimisi şube açsa bile, esas yerindeki gibi ilgi görmez. İşte doğdukları yerde efsaneleşmiş o lezzet durakları…
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