Bu lezzetler yolunuzu Kayseri'ye düşürecek

Yöresel mutfaklar denilince ülkemizde akla ilk gelen şehirlerden olan Kayseri dünyaca kabul görmüş bir mutfağa sahip. Kendine has lezzetleri olan sucuktan pastırmaya, mantıdan yağlamaya kadar enfes tatlarla bezeli olan Kayseri mutfağı mutlaka tadılması gereken pek çok yemeği ile gurmeleri adeta mest ediyor. İşte Türkiye'nin yemek başkentlerinden Kayseri'yi ziyaret etmenize sebep olacak en özel lezzetler…
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