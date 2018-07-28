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Bu kurallara uymayan yandı!

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin uymak zorunda olduğu tuhaf kuralları biliyor musunuz? Mesela Kraliyet rüzgâr kazalarına karşı ne tür önlem alınmasını istiyor? Kraliyet ailesinin tuhaf ayrıntılarla dolu hayatını daha yakından tanımak için sizi böyle alalım.

Hürriyet Haber
28.07.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:
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Bu kurallara uymayan yandıNext

Şimdi, tüm dünyanın Kate Middleton diye çağırdığı genç kadına sarayda hangi isimle hitap edildiğini, rüzgâr kazalarına karşı alınan önlemleri açıklıyoruz.

Etiketler: kate middleton , kraliçe elizabeth , prens george

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