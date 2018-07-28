Bu kurallara uymayan yandı!

İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin uymak zorunda olduğu tuhaf kuralları biliyor musunuz? Mesela Kraliyet rüzgâr kazalarına karşı ne tür önlem alınmasını istiyor? Kraliyet ailesinin tuhaf ayrıntılarla dolu hayatını daha yakından tanımak için sizi böyle alalım.
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