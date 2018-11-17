Bu kez o Şeyma'nın izinden gitti

Öyle ki bir ara New York'ta karşılaşıp çektirdikleri pozu sosyal medyada paylaştıklarında bu çarpıcı benzerlik daha çok dikkat çekmişti. Peki neydi bu birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen iki genç ve yeni evli kadının ortak noktası? Soyadı tercihleri.
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