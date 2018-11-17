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Bu kez o Şeyma'nın izinden gitti

Görüntülerinden giyim tercihlerine kadar birbirlerine kardeş gibi benzeyen biri Türk diğeri Amerikalı iki ünlü aynı ortak paydada birleşti.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, INSTAGRAM

Hürriyet Haber
17.11.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:
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Bu kez o Şeymanın izinden gittiNext

Öyle ki bir ara New York'ta karşılaşıp çektirdikleri pozu sosyal medyada paylaştıklarında bu çarpıcı benzerlik daha çok dikkat çekmişti. Peki neydi bu birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeyen iki genç ve yeni evli kadının ortak noktası? Soyadı tercihleri.

Etiketler: hailey baldwin , hailey bieber , nikah

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