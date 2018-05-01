Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...

    Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...

    'Belki de savunma amacıyla kullandılar'

    AA
    01.05.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:
    1 / 13
    Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...Next

    Konya'da, milattan önce 3. yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanan ve tarihi "Kral Yolu" üzerinde Kapadokya benzeri dokusu ile dikkati çeken "Kilistra Antik Kenti", Haç Planlı Şapel, Sümbül Kilise ve Büyük Su Sarnıcı ile ziyaretçilerine tarihsel yolculuk yaptırıyor.

    Etiketler: Konya , tarihi , gizli yol , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...

    Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...

    Evli çifte aynı anda kanser teşhise konuldu! Başlarına gelenler karşısında...

    Evli çifte aynı anda kanser teşhise konuldu! Başlarına gelenler karşısında...

    Yeni gözde Frig yolu… 4 ilden geçiyor…

    Yeni gözde Frig yolu… 4 ilden geçiyor…

    Fenerbahçe'nin sonbahar-kış kreasyonu

    Fenerbahçe'nin sonbahar-kış kreasyonu

    Bomba iddia! Oğuzhan imzayı attı...

    Bomba iddia! Oğuzhan imzayı attı...

    Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (31. Hafta)

    Süper Lig'de haftanın öne çıkanları... (31. Hafta)

    Son düdük çalacak, 4 imza atılacak!

    Son düdük çalacak, 4 imza atılacak!

    Fahriye tatilde!

    Fahriye tatilde!

    Trabzonspor'da flaş rapor! Burak Yılmaz...

    Trabzonspor'da flaş rapor! Burak Yılmaz...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri