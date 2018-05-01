Bu kentimize giderseniz mutlaka görün...

Konya'da, milattan önce 3. yüzyılda yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanan ve tarihi "Kral Yolu" üzerinde Kapadokya benzeri dokusu ile dikkati çeken "Kilistra Antik Kenti", Haç Planlı Şapel, Sümbül Kilise ve Büyük Su Sarnıcı ile ziyaretçilerine tarihsel yolculuk yaptırıyor.
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