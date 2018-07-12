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Bu kadar zalim olmayın

Büyük göbeğine yönelik acımasız eleştirilen ünlü modeli çileden çıkardı.

Hürriyet Haber
12.07.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:
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Bu kadar zalim olmayınNext

Sinema ve moda dünyasının kadın ünlüleri artık üzerlerindeki "kusursuz güzellik" baskısına meydan okuyor. Bunun son örneğini de model Candice Swanepoel sergiledi. Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren 29 yaşındaki Swanepoel, doğum sonrası gittiği tatilde şişkinliği henüz geçmemiş göbeğiyle ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Fotoğraflar: Backgrid USA 

Etiketler: Candice Swanepoel , herman nicoli , göbek

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