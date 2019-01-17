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Bu kabus olmalı: Bebeğim engelli mi doğacak?

Anne olmak için gün sayan Meghan Markle, hamile olduğunu öğrenince mutluluktan uçmadan önce bir kabusu yaşadı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
17.01.2019 - 14:28 | Son Güncelleme:
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Bu kabus olmalı: Bebeğim engelli mi doğacakNext

Dışarıdan bakıldığında çok mutlu bir hayat sürdürüyor. Etrafında onlarca çalışanı, eli sıcak sudan soğuksuya gitmiyor... İstemediği kadar çok ve pahalı kıyafet giyebiliyor... Hepsinden önemlisi de kendisine deli gibi aşık, bakarken içi titreyen bir kocası var. Ama acaba her şey dışarıdan göründüğü gibi mi?

DEPOPHOTOS

Etiketler: kraliçe elizabeth , hemofili

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