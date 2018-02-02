Ünlülerin gerçek isimleri

Nurettin İbrahimov kim biliyor musunuz? Peki ya Emine Bolverdi? Büyük olasılıkla bu isimler size hiçbir şey ifade etmedi. Oysa bunlar Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının isimleri. Onları tanıyamamanızın nedeni ise kariyerlerine başlamadan önce isimlerini değiştirmiş olmaları.
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