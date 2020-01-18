"Bu hastalık bizi çok üzdü" Ahmet Mekin hastanedeki eşini yalnız bırakmıyor

"OYUNCULUĞU BIRAKTI" Hayat arkadaşıyla ilk tanışmalarını anlatırken duygulanan Ahmet Mekin, eşinin de sinema ve tiyatro oyuncusu olduğunu, ancak mesleğini bıraktığını aktardı.Kendinin de bu sektörde olmasıyla eşiyle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Mekin, "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. 'Neden?' diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi, ancak bu hastalık bizi çok üzdü" şeklinde konuştu.