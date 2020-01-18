Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 17:39,
"Bu hastalık bizi çok üzdü" Ahmet Mekin hastanedeki eşini yalnız bırakmıyor
Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin Kurteli (88), kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli'nin (82) hastanedeki odasında başından ayrılmıyor. Yaklaşık iki aydır hastaneyi mesken tutan sanatçı sanatçı, "Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz" dedi.ANTALYA (DHA)
Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan ve bugüne kadar 200 filmde rol alan Ahmet Mekin, özellikle Yeşilçam'ın kült filmleri arasında gösterilen 'Selvi Boylum Al Yazmalım'daki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazındı. Yılın büyük bölümünü Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçiren Mekin, ara ara Antalya'da yaşayan kızlarıyla zaman geçirmek için buraya geliyor. Kızlarını iki ay önceki ziyareti sırasında 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli'nin kanser olduğunu öğrenen Mekin, tedavisi için Antalya'yı tercih etti.
EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Eski oyuncu olan Kumral Şükran Kurteli, iki aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Sanatçı Mekin, bu sürede eşini hiç yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde hastanenin yolunu tutan Mekin, doktorların izin verdiği sürece hastane odasından çıkmıyor.
"DAYANMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Ahmet Mekin, eşinin bu hastalığını tesadüfen öğrendiklerini söyledi. Başka problemle ilgili doktora geldiklerini dile getiren Mekin, "Eşimin ciddi hastalığını ilk duyduğumda büyük şok yaşadım. Ancak doktorlar hastalığın seyrini çok iyi takip ediyor. Hastanenin bütün çalışanları son derece ilgililer. Bu rahatsızlık bizi çok üzdü. 65 yıldır dimdik duran kadını birden bu şekilde görmek bizi sarstı. Dayanmaya çalışıyoruz. AÜ hekimleri ve çalışanlarına bu süreçte yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.
"OYUNCULUĞU BIRAKTI"
Hayat arkadaşıyla ilk tanışmalarını anlatırken duygulanan Ahmet Mekin, eşinin de sinema ve tiyatro oyuncusu olduğunu, ancak mesleğini bıraktığını aktardı.Kendinin de bu sektörde olmasıyla eşiyle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Mekin, "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. 'Neden?' diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi, ancak bu hastalık bizi çok üzdü" şeklinde konuştu.
DOKTORU KONUŞTU
Kumral Şükran Kurteli'nin tedavisini üstlenen hekimlerden AÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun, kanserin hastalığın genel adı olduğunu söyledi. Bu hastalığın çok çeşidi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun, hastalığın yaşlanan ülkelerde daha fazla görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Coşkun, "Kanser tedavi edilebilen bir hastalık. Erken tanı çok önemli, özellikle sigaranın kanserde önemli nedenler arasında yer aldığının bilinmesi lazım. Düzenli spor yapmalıyız ve kilomuzu muhafaza etmeliyiz" dedi.
6