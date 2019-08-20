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Bu halini çoktandır görmemiştik

Her zaman bakımlı, güzel giyimli ve makyajlı görüntülenen Kim Kardashian bu kez hayranlarını şaşırttı.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
20.08.2019 - 13:23 | Son Güncelleme:
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Bu halini çoktandır görmemiştikNext

 Dört çocuk annesi Kim Kardashian, eşi Kanye West ile gitiği akşam yemeği çıkışı objektiflere takıldı. Gri bir eşofman takımı giyen Kardashian'ın uzun zaman sonra ilk kez kameraların karşısına makyajsız olarak çıkması dikkatlerden kaçmadı.

BACKGRID USA

Etiketler: kanye west , makyajsız

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