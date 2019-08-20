Bu halini çoktandır görmemiştik

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, eşi Kanye West ile gitiği akşam yemeği çıkışı objektiflere takıldı. Gri bir eşofman takımı giyen Kardashian'ın uzun zaman sonra ilk kez kameraların karşısına makyajsız olarak çıkması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.