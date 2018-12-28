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Bu hale gelmek için 50 bin dolar harcadÄ±: Bana 'kÄ±vrÄ±mlÄ± Barbie' deyin

9 Mart 1959'da ilk kez piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Barbie bebeklerin yaratÄ±cÄ±sÄ± Ruth Handler, oyuncaÄŸÄ±n bu kadar ilgi gÃ¶receÄŸini aklÄ±na getirmiÅŸ miydi bilinmez ama gÃ¼zelliÄŸin simgesi olarak kabul edilen bu bebek bugÃ¼n birÃ§ok kadÄ±na ilham veriyor.

BARCROFT MEDIA

HÃ¼rriyet Haber
28.12.2018 - 11:19 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bu hale gelmek iÃ§in 50 bin dolar harcadÄ±: Bana kÄ±vrÄ±mlÄ± Barbie deyinNext

Handler'Ä±n, kÄ±zÄ± Barbara'dan esinlenerek Barbie adÄ±nÄ± verdiÄŸi bu bebekler gibi gÃ¶rÃ¼nmek isteyen binlerce kadÄ±n hiÃ§ Ã§ekinmeden bÄ±Ã§ak altÄ±na yatÄ±p seri halde estetik operasyonlar geÃ§iriyor.Â  Ä°ÅŸte bunlardan biri de Ä°spanya'da yaÅŸayan Ä°sviÃ§reli Aviva Rocks.

BARCROFT MEDIA

Etiketler: aviva rocks , barbie bebek

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