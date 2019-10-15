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Bu hakkınızı kullanın! 56 bin lira alabilirsiniz...

İş yoğunluğu veya farklı nedenlerle yıllık izin haklarının tamamını kullanamayan çalışan sayısı bir hayli fazla. Kullanılmayan izinlerin parası alınabiliyor.

Hürriyet Haber
15.10.2019 - 08:33 | Son Güncelleme:
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Bu hakkınızı kullanın 56 bin lira alabilirsiniz...Next

Hatta hiç izin kullanamayanlar var. Ancak bu hak kaybolmuyor. İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi yıllık izne hak kazanıyor.

Etiketler: izin parası , işveren , işçi , haberler

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