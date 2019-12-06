Sosyal medyadan paylaşabileceğiniz cuma mesajları - 6 Aralık Cuma mesaları
Cuma mesajları, bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle resimli cuma mesajları sosyal medya kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, sosyal medyadan paylaşabileceğiniz cuma mesajları
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1
Cuma mesajları geleneği aralık ayının ilk cumasında da unutulmadı. Öğle saatlerinde cuma namazı için harekete geçecek olan vatandaşlar, en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinin yüzünü güldürmek istiyor. Cuma mesajları sosyal medyada sıkça yer alıyor. İşte, hayırlı cuma mesajlarına alternatif resimli cuma mesajları...
DEĞİŞİK VE ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ
Aralık ayının ilk cuma gününü idrak eden milyonlarca Müslüman, sabahın ilk saatlerinden itibaren cuma namazı hazırlıklarını başladı. Bir yandan da bu özel günün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, özellikle cuma mesajlarında resimli seçenekleri araştırıyor. İşte, cuma mesajlarında resimli ve dualı seçenekler...
Allah”ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.
Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.
Mesajların devamını görüntülemek için sonraki sayfaya geçiniz...
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Cuma’nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Allah”ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
3
Dünyayı dünya yapan içindeki insanlardır. İnsanı insan yapan içindeki imandır. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizi! Amin. Hayırlı nurlu cumalar..
İnsan; geçmişin hasretlisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikâyetçisidir! Allah bizi şikâyet değil şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı cumalar..
Ey kapıları açan Allah’ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah’ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur’an-ı Kerim’den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar..
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun….
Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar..
4
Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
5
Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!
Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun insaALLAH…
İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.
6
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..
Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar..
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar….
7
Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..
İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü”minin kardeşine gıyabında ettiği dua” Hayırlı Cumalar.
8
Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.
9
Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed”imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Bugün Hiç Salavat Getirdin mi? Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Hayırlı Cumalar..
Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. (Bakara Suresi 286) Cumamız Mübarek Olsun..
10
Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından Allah bizi ve sevdiklerimiz korusun. Hayırlı Cumalar.