Bu görüntüler Van'dan... Nefes kesen yolculuk

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belirli bir döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme yolculuğuna dikkat çekmek için bu yıl 8'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, büyük ilgi gördü.
Van Valiliği, Belediye, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneği'nce Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen 8'nci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivaline, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, çevre ilçe kaymakamları, Van Gölü aktivistleri ile çok sayıda davetli katıldı.
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