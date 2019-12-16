Bu görüntüler büyük bir yalan mı?

Ay yüzeyi, 'regolit' adı verilen bir taş ve toz tabakasıyla kaplı.Bu yumuşak bir tabaka ve üzerine basıldığında kolayca sıkışıyor.Robinson, Ay'da atmosfer ve dolayısıyla rüzgar olmadığı için, ayak izlerinin milyonlarca yıl olduğu gibi kalacağını da vurguluyor.