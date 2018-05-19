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Bu görüntü olay oldu: Bennu Hanım'da iyi sabır varmış!

71'inci Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Ahlat Ağacı filminin kırmızı halısında ortaya çıkan görüntü sosyal medyada olay oldu.

Hürriyet Haber
19.05.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:
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Bu görüntü olay oldu: Bennu Hanımda iyi sabır varmışNext

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı. Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi. İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı iterek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

Etiketler: murat cemcir , bennu yıldırımlar , Nuri Bilge Ceylan

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