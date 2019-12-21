Bu gece uzun olacak besbelli! 21 Aralık için en iyi 10 fikir
Bugün, yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Üstelik senenin bitmesine de sadece 10 gün kaldı.
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Bugün, yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Üstelik senenin bitmesine de sadece 10 gün kaldı. Bahanelerin kıymetini bilip sene boyu yapamadıklarımızı yapmak ya da yıl sonu partilerine hazır olmak için harekete geçtik. İşte seçenekleriniz...
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Sinema, tiyatro, televizyon, kent, seyahat ve gastronomi yazarlarından oluşan büyük jüri seçti
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‘En uzun’ partileri kaçırmayın
1 - Sinema tutkunlarının adresi belli: ‘Altyazı Sinema Dergisi ile En Uzun Gece’ partisi, Beyoğlu Anahit Sahne’de (0543 760 31 65). Gecede yılın en iyi filmleri açıklanacak, Altyazı yazarları ve birçok sürpriz isim DJ’lik yapacak, yarışma düzenlenip ödüller dağıtılacak. Kapı açılışı 21.30; biletler 20 (öğrenci) ve 30 lira. Kozmonot Bomonti (0536 684 10 42), 22.00’den gece yarısına kadar orient elektronik tınılarla etnik müziği buluşturan grup Mosso Noise’u ağırlıyor. Yapı Kredi bomontiada’da (0212 230 21 62) dün başlayan World Winterfest’te bu akşam 20.30 itibariyle Anadolu ve Balkan müziğini harmanlayan Kolektif İstanbul var. RX Roxy’de (0212 249 13 01) underground techno’nun yetenekli isimlerinden Hollanda çıkışlı DJ Talismann, ilk İstanbul performansını sergileyecek. DJ Tennis ise Şişhane’deki Suma Han’da (0532 131 20 59) set başına geçecek. Ankara’dan da iki etkinlik: Paris merkezli elektronik müzik ikilisi Acid Arab, Cem Yıldız’la beraber Kite (0537 252 54 83) sahnesinde olacak. MorFest’in düzenlediği ve tüm kadınların davetli olduğu En Uzun Gece Partisi’yse Tünel Cafe&Bar’da (0506 361 98 75).
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2 - Sinemaya dalın
Kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi devleri barındıran, Martin Scorsese imzalı ‘The Irishman’e ilişkin en temel ‘sızlanma’, süresiydi. Ertelediğiniz 3 saat 29 dakikalık randevu için en uygun zaman. Buluşma yeri Netflix. Ya da Emin Alper’in bol ödüllü ve çok konuşulan son filmi ‘Kız Kardeşler’i vizyonda izlemediyseniz, Blu TV’deki gösterimi yakalayın. İlle salonda olmak isterseniz ‘yılın en iyileri’ arasında gösterilen, Céline Sciamma imzalı ‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ni öneririz.
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3 - Biraz hareket edin
Uzunetap’ın (0212 229 10 40) düzenlediği ‘Longest Night/Run or Ride’ etkinliği 22.00’de Çekmeköy, Taşdelen ormanlarından başlayacak. Koşu ya da bisiklet dallarındaki yarış eşzamanlı yapılacak. Koşuda 8K (8.3 km), 20K (21.5 km), Ultra Marathon 45K (43.1 km); bisikletteyse 30K (29.4 km) kategorileri var. İzmir’deki En Uzun Gece Koşusu’nu Adım Adım İzmir (adimadim.org) grubu düzenliyor. Buluşma 20.30’da Üçkuyular İskele’de, bitiş Gündoğdu Meydanı’nda.
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4 - Maçsız kalmayın
‘Benim için fark etmez, her gece olsa maç seyrederim’cileri bu uzun gecede bekleyen maçlar şöyle: Göztepe-Galatasaray (beIN Sports 1, 20.00), Manchester City-Leicester City (S Sport, 20.30), PSV Eindhoven-Zwolle (Fox Sports 2, 21.45), Paris Saint Germain-Amiens (beIN Sports 3, 22.45).
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5 - Perdeyi aralayın
Ferhan Şensoy’un 7 Mart 1987’den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi ‘Ferhangi Şeyler’, bu akşam 20.00’de bir kere daha Beyoğlu’nun en eski sahnesi Ses Tiyatrosu’nda. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun yüksek performansları eşliğinde ve Hamlet’in peşinde çok ama çok eğleneceğiniz 120 dakikalık ‘Bir Baba Hamlet’ ise 20.30’da Ataköy’deki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde.
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6 - Kumandaya kuvvet!
Yılın en uzun gecesi, kaçırdığınız dizilere başlamak için bir fırsat. ‘The Crown’ (Netflix), ‘Breaking Bad’ (Netflix), ‘Behzat Ç.’ (eski sezonlar PuhuTV, yeni sezon BluTV) ya da şu sıralar yerli uyarlaması ‘Hekimoğlu’yla tekrar gündeme gelen ‘House M.D.’ (beIN Series Drama)... Belki 1960’ların New York’una ışınlanıp dönemin nadir kadın stand up’çısı Midge’in peşine takılmak istersiniz. O zaman seçeneğiniz yayımlanmış üç sezonu olan ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (Amazon Prime Video).
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7 - Sayfalarda kaybolun
Hep okumak istediklerinizden birini bitirin. Mesela Ariana Harwicz’den ‘Geber Aşkım’, Ömür İklim Demir’den ‘Muhtelif Evhamlar Kitabı’, Sedef Betil’den ‘Parçalar ve Zerreler’ ya da 2019’un en heyecan verici kitaplarından biri olan, Onur Ünlü’nün ilk romanı ‘Kızçocuğu’... Olayı biraz daha büyütmek isterseniz Murat Meriç’in iki ciltlik ‘Hayat Dudaklarda Mey’i rehberiniz olsun. Kitapla aynı adı taşıyan Spotify listesini tıklayın, arkadaşlarınızı çağırın, masayı donatın ve poptan alaturkaya, arabeskten rock’a gezinin.
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8 - Bir kış masalı yaşayın
Hazır yılbaşı da yaklaşırken klasik bir tablo yaratmaya ne dersiniz? İsviçre dağ evlerinin minik bir versiyonu olan Swissôtel Chalet (0212 326 33 05) restoranda ortaya gelen paylaşımlı fondü çeşitleriyle uzun ve bol sohbetli bir sofrayı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Apartıman Yeniköy (0212 223 44 77) de Nordik dekorasyonu, şöminesi, fondaki yeşillikleri ve tabii güzel yemekleriyle iyi bir alternatif. “Şehrin dışına kaçayım” derseniz istikametiniz Şile olsun: Aile işletmesi Casa Lavanda’da (0216 736 56 40) mis gibi doğanın ortasında şef Emre Şen’in lezzetli İtalyan yemekleriyle geceyi biraz da siz uzatın.
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9 - Yola çıkın
Rize Fındıklı’da Sulak Köyü yolu üzerinde bir dağ evi olan Bageni Pansiyon’da (0544 654 85 95) huzur verici bir gece geçirebilirsiniz. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil kişi başı 230 lira. Ya da varacağınız yerde sizi bembeyaz bir dünyanın karşılayacağı bir trende bir kompartıman ayarlayın (tcddtasimacilik.gov.tr). Son önerimiz yılın bu zamanları açık ve aysız bir gecede gökyüzünü en güzel göreceğiniz, göktaşlarının gökyüzünden kayışını izleyebileceğiniz Orta Anadolu. Kapadokya’daki peribacaları bunun için en doğru ve etkileyici nokta. Üstelik bu seyahati balonla gökyüzüne çıkarak taçlandırmak da mümkün.
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10 - Müze ziyareti yapın
En uzun gecede hayatınızın en uzun müze gezisini yapabilirsiniz: Paris’teki Louvre Müzesi (louvre.fr), Roma’daki Vatikan Müzeleri ve Sistine Şapeli (museivaticani.va), İstanbul’daki Ayasofya Müzesi (ayasofyamuzesi.gov.tr), Londra Doğal Tarih Müzesi (nhm.ac.uk). Gerçek bir ziyaret isterseniz, Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’ndeki Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi (0224 329 39 41) bu geceye özel saat 23.00’e kadar açık olacak.