Bu gece uzun olacak besbelli! 21 Aralık için en iyi 10 fikir

‘En uzun’ partileri kaçırmayın



1 - Sinema tutkunlarının adresi belli: ‘Altyazı Sinema Dergisi ile En Uzun Gece’ partisi, Beyoğlu Anahit Sahne’de (0543 760 31 65). Gecede yılın en iyi filmleri açıklanacak, Altyazı yazarları ve birçok sürpriz isim DJ’lik yapacak, yarışma düzenlenip ödüller dağıtılacak. Kapı açılışı 21.30; biletler 20 (öğrenci) ve 30 lira. Kozmonot Bomonti (0536 684 10 42), 22.00’den gece yarısına kadar orient elektronik tınılarla etnik müziği buluşturan grup Mosso Noise’u ağırlıyor. Yapı Kredi bomontiada’da (0212 230 21 62) dün başlayan World Winterfest’te bu akşam 20.30 itibariyle Anadolu ve Balkan müziğini harmanlayan Kolektif İstanbul var. RX Roxy’de (0212 249 13 01) underground techno’nun yetenekli isimlerinden Hollanda çıkışlı DJ Talismann, ilk İstanbul performansını sergileyecek. DJ Tennis ise Şişhane’deki Suma Han’da (0532 131 20 59) set başına geçecek. Ankara’dan da iki etkinlik: Paris merkezli elektronik müzik ikilisi Acid Arab, Cem Yıldız’la beraber Kite (0537 252 54 83) sahnesinde olacak. MorFest’in düzenlediği ve tüm kadınların davetli olduğu En Uzun Gece Partisi’yse Tünel Cafe&Bar’da (0506 361 98 75).