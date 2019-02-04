Bu fotoğraftan 6 başrol çıktı

Kartal Tibet, Haluk Bilginer, Hülya Koçyiğit, Fazıl Say, Erdal Beşikcioğlu, Yıldız Kenter ve Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin mezun oldukları Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beytepe’deki yeni adresine taşındı.
Kartal Tibet, Haluk Bilginer, Hülya Koçyiğit, Fazıl Say, Erdal Beşikcioğlu, Yıldız Kenter ve Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin mezun oldukları Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beytepe’deki yeni adresine taşındı.
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