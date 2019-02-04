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Bu fotoğraftan 6 başrol çıktı

Kartal Tibet, Haluk Bilginer, Hülya Koçyiğit, Fazıl Say, Erdal Beşikcioğlu, Yıldız Kenter ve Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin mezun oldukları Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beytepe’deki yeni adresine taşındı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
04.02.2019 - 14:31 | Son Güncelleme:
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Bu fotoğraftan 6 başrol çıktıNext

Kartal Tibet, Haluk Bilginer, Hülya Koçyiğit, Fazıl Say, Erdal Beşikcioğlu, Yıldız Kenter ve Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin mezun oldukları Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beytepe’deki yeni adresine taşındı.

Etiketler: deniz çakır , okul

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