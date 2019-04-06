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    Bu fotoğraftakilerden biri tamamen 'yalan'

    StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız!

    Foto: Nvidia & AP
    06.04.2019 - 00:59 | Son Güncelleme:
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    Bu fotoğraftakilerden biri tamamen yalanNext

    Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

    Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

    Etiketler: algoritma , yüz
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