Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Bu fotoğraflar gözleri fena halde kandırıyor!

    Bu fotoğraflar gözleri fena halde kandırıyor!

    StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız!

    Foto: Nvidia & AP
    13.06.2019 - 00:10 | Son Güncelleme:
    1 / 32
    Bu fotoğraflar gözleri fena halde kandırıyorNext

    Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

    Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

    Etiketler: algoritma , yüz

    En Yeni Foto Haberler

    Bu fotoğraflar gözleri fena halde kandırıyor!

    Bu fotoğraflar gözleri fena halde kandırıyor!

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu! İlk sıradaki değişti

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu! İlk sıradaki değişti

    Reçel nasıl yapılır? Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

    Reçel nasıl yapılır? Reçel yapmanın püf noktaları nelerdir?

    Burası Nevşehir! Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...

    Burası Nevşehir! Evin altına 20 metrelik tünel kazmışlar...

    Duvara zulalanmış halde ele geçirildi!

    Duvara zulalanmış halde ele geçirildi!

    Bar Refaeli, Antalya'da podyuma çıktı

    Bar Refaeli, Antalya'da podyuma çıktı

    Yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

    Yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

    Mersin merkezli DEAŞ operasyonu

    Mersin merkezli DEAŞ operasyonu

    Şampiyonun 3. transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...

    Şampiyonun 3. transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.