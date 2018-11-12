Bu fotoğraf olay oldu

Ünlü model Heidi Klum, birkaç gün önce ünlü bir giyim firmasının katalog çekimi için kırsal bir bölgeye gitti. Bir yandan katalog için poz veren Klum bir yandan da Instagram takipçileri için çektirdiği pozlarını paylaştı. İşte bunlardan biri de takipçilerini ikiye böldü.
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