Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bu fotoğraf olay oldu

Bu fotoğraf olay oldu

Ünlü modelin bir ineğin memesinden süt içerken çektirdiği pozu sosyal medyada olay oldu.

FOTOĞRAFLAR: HEIDI KLUM INSTAGRAM

Hürriyet Haber
12.11.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:
1 / 7
Bu fotoğraf olay olduNext

Ünlü model Heidi Klum, birkaç gün önce ünlü bir giyim firmasının katalog çekimi için kırsal bir bölgeye gitti. Bir yandan katalog için poz veren Klum bir yandan da Instagram takipçileri için çektirdiği pozlarını paylaştı. İşte bunlardan biri de takipçilerini ikiye böldü.

FOTOĞRAFLAR: HEIDI KLUM INSTAGRAM

Etiketler: Heidi Klum , instagram

En Yeni Kelebek Galeriler

Engincan panik yaptı!

Engincan panik yaptı!

Ünlü oyuncunun evi kül oldu

Ünlü oyuncunun evi kül oldu

Meryem'in tatil pozu olay oldu! Dikkat çeken detay...

Meryem'in tatil pozu olay oldu! Dikkat çeken detay...

Ünlü çiftin mutlu günü!

Ünlü çiftin mutlu günü!

Ünlü çiftten yeni fotoğraf! Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı?

Ünlü çiftten yeni fotoğraf! Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı?

'En ufak bir tartışmamız olmadı!'

'En ufak bir tartışmamız olmadı!'

Simge Sağın nefes kesti!

Simge Sağın nefes kesti!

Anneler tanıştı

Anneler tanıştı

Cem çaldı, Defne ve Ozan söyledi!

Cem çaldı, Defne ve Ozan söyledi!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.