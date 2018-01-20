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    Bu fotoğraf bugün İzmir'de çekildi!

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 2 bin 137 metrelik Bozdağ’a kar yağmasını fırsat bilen iki dağcı, zirvede kamp kurarak bulutların üzerinde geceledi.

    İHA
    20.01.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:
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    Bu fotoğraf bugün İzmirde çekildiNext

    İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre yükseklikteki Bozdağ’ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı.

    Etiketler: son dakika

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