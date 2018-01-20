Bu fotoğraf bugün İzmir'de çekildi!

İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Dr. Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre yükseklikteki Bozdağ’ın zirvesinde yer alan kapalı kayak merkezi bölgesinde kamp yaptı.
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