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Bu ev eskidi, yenisini alacak

Ödüllü oyuncu, 2012 yılında satın aldığı evini elden çıkarmaya karar verdi. Henüz 30 yaşında olan ünlü oyuncu, evini neden satmak istediğini açıklamasa da basın organlarında "uzun zamandır oturduğu evden sıkıldı, yenisini almak istiyor" yorumları yapıldı.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
19.03.2019 - 14:12 | Son Güncelleme:
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Bu ev eskidi, yenisini alacakNext

Oscar ödüllü yıldız Emma Stone, Los Angeles Coldwater Canyon'da bulunan evini satışa çıkardı. Stone, 2012 yılında 2 buçuk milyon dolara satın aldığı bu ev için 3.9 milyon dolar istiyor.

BACKGRID UK

Etiketler: emma stone , örümcek adam , oscar , la la land

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