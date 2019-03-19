Bu ev eskidi, yenisini alacak

Ödüllü oyuncu, 2012 yılında satın aldığı evini elden çıkarmaya karar verdi. Henüz 30 yaşında olan ünlü oyuncu, evini neden satmak istediğini açıklamasa da basın organlarında "uzun zamandır oturduğu evden sıkıldı, yenisini almak istiyor" yorumları yapıldı.
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