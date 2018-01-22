Bu elbise olmadı hiç!

ABD'nin Los Angeles kentindeki Shrine Oditoryum'da yapılan SAG Ödülleri töreninin kırmızı halısı ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu. Bazı ünlüler gayet şık bulunurken bazıları ise kelimenin tam anlamıyla "sınıfta kaldı." Bunlardan biri de iri beden model Iskra Lawrence oldu.
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