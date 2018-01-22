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Bu elbise olmadı hiç!

Güzel model bu kez hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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Bu elbise olmadı hiçNext

ABD'nin Los Angeles kentindeki Shrine Oditoryum'da yapılan SAG Ödülleri töreninin kırmızı halısı ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu. Bazı ünlüler gayet şık bulunurken bazıları ise kelimenin tam anlamıyla "sınıfta kaldı." Bunlardan biri de iri beden model Iskra Lawrence oldu.

Etiketler: iskra lawrence , sag , sag ödülleri

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