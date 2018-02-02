Oldu bir talihsizlik!

Bir oyuncu için mesleki anlamda en korkulan durum nedir sizce? Elbette rol aldığı filmin ya da dizinin hayal kırıklığı yaratarak hedeflendiği kadar geniş kitlelere ulaşamaması. Ama bazen milyonlarca hayranı olan ünlüler de bu kötü sürprizle karşılaşabiliyor.
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