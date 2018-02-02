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Oldu bir talihsizlik!

Genç aşıklar mesleki kariyerlerinde farklı zamanlarda benzer bir talihsizlikle karşılaştı.

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:
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Oldu bir talihsizlikNext

Bir oyuncu için mesleki anlamda en korkulan durum nedir sizce? Elbette rol aldığı filmin ya da dizinin hayal kırıklığı yaratarak hedeflendiği kadar geniş kitlelere ulaşamaması. Ama bazen milyonlarca hayranı olan ünlüler de bu kötü sürprizle karşılaşabiliyor.

Etiketler: buharlaşan diziler , yayından kalkan diziler , rayting kurbanı diziler

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