Bu da yakıştı şampiyon! Sylvester Stallone'den hayranlarına sürpriz
Beyazperdenin "Rocky'si Sylvester Stallone hayranlarına sürpriz yaptı. Yüzündeki estetik müdahaleleri saklamayan Stallone, saçlarını hiç vakit geçirmeden boyatan 73 yaşındaki Stallone, bu kez doğal haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Ünlü yapımcı ve oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda artık boyatmadığı, bembeyaz olmuş saçlarını gözler önüne serdi. Stallone, aracının koltuğunda çektiği videoda takipçilerine "Yumruk atmaya devam dostum, yumruk atmaya devam" diye seslendi.
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Saçları uzun yıllar önce beyazladığı halde sürekli boyatan ve artık o görüntüsüyle özdeşleşen Sylvester Stallone takipçileriyle dertleşti aynı zamanda.
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Ünlü oyuncu paylaştığı videoya "Bazen uyanıyorum ve canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Sadece rahatlıyorum. Sadece çok gerçek. Eğer birileri başka bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Bu insan doğası" mesajını yazdı.
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Takipçileri Stallone'nin sözlerinden çok görüntüsüyle ilgili yorumlar yazdı bu paylaşıma. Bir takipçisi "Gri kal dostum, gri kal" derken bir diğeri "Gri görünüyorsun şampiyon. Gerçek gri. Sende güzel görünüyor" diyerek görüşünü belirtti.
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Bir başka takipçisi de "Bu kadar uzun süre şöhret ve güçle yaşamak kolay değil mi? Gri saçlarınla gurur duyuyorum" diye yazdı. Özetle Stallone'nin ilk kez gözler önüne serdiği gerçek saç rengi takipçilerinden tam not altı.
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Sylvester Stallone son birkaç haftadır, boyası gitmeye başlayan saçlarıyla görüntüleniyordu. Bu son gelişmeden sonra bu durum "grilere hazırlık" olarak yorumlandı.