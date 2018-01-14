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Bu 'casus' cihazlara sakın yakalanmayın!

Vücuda yerleştirilen veya herhangi bir objeye dahil edilen bu cihazlar, karşıdaki insanları kayıt altına alırken, kayıt altına alınanlar genellikle casusluğun farkına dahi varamıyor. İşte görenleri şaşkına çeviren etrafımızdaki casuslar...

Hürriyet Haber
14.01.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:
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Bu casus cihazlara sakın yakalanmayınNext

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor! Kemer deyip geçmeyin; meğer neler yapabiliyormuş neler?

Etiketler: spy , casus , saat

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