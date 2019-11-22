Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Oyuncu Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı meslektaşı Işıl Sergen’e soyadını kullanmaması için dava açtı.
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YANLIŞ ANLAŞILABİLİR
Burak Sergen, eski eşinin artık soyadını kullanmaması için İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı.
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Ünlü sanatçının avukatı Şule Taşkan, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Burak Sergen’in artık eski eşinin soyadını kullanmasına rızası kalmamıştır. Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.”
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MESAJLA HAKARET ETTİ
Burak Sergen’in spiker Nihan Ünsal’la nişanlandığını belirten avukat, taraflar arasında husumet olduğunu da ifade etti...
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“Burak Sergen ile Işıl Sergen arasında çocuklarına takdir edilen nafakanın indirilmesi konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Işıl Sergen ayrıca Burak Sergen ile nişanlısı Nihan Ünsal’a hakaret içerikli mesajlar göndermiş ve aralarında husumet doğmuştur. ‘Sergen’ soyadının kullanılması hususundaki iznin kaldırılmasını ve nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını istiyoruz.”
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Bu buluşma olay olmuştu
Burak Sergen, boşandıktan birkaç ay sonra nişanlısı Nihan Ünsal, eski eşi Işıl Sergen ve onun erkek arkadaşı Anıl Pinaz’la yemek yemiş, bu buluşma sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Ünlü oyuncu eleştirilere “Kavga mı istiyorlar” diyerek tepki göstermişti.