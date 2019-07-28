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Bu bölümleri tercih edenlere ilk işe girişte 5.800 lira maaş!

Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileri ile üniversite adayları için tercih rehberi hazırladı. Rehberde üniversiteden mezun olanların ortalama ilk 6 ayda iş buldukları, işe başlamada en yüksek maaşın 5 bin 890 lira, en düşük ise 2 bin 435 lira olduğu belirtildi.

Hürriyet Haber
28.07.2019 - 09:33 | Son Güncelleme:
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Bu bölümleri tercih edenlere ilk işe girişte 5.800 lira maaşNext

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihi yapacaklara, öğrencilere ve mezunlara yönelik bir meslek rehberi hazırladı. YÖK mezun verisi ve SGK istihdam verileri analiz edilerek ulusal düzeyde yapılan Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri) çalışmasıyla mesleklerin iş bulma süreleri, istihdam oranları, ortalama ücretleri ortaya çıktı.

Etiketler: maaş , ekonomi , haberler

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