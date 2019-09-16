Bu bölge ilk kez görüntülendi

Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla "Dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılan 8 bin metreyi aşan zirvelerle çevrili Siachen ve bölgedeki askeri yaşam, uluslararası medyada ilk kez AA tarafından görüntülendi.
Pakistan, Çin ve Hindistan üçgeninde tamamen buzul ve karla kaplı dağlardan oluşan bölge, 70 kilometreyi aşan tek parçalık Siachen Buzulu'yla kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle "üçüncü kutup" olarak anılıyor.
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