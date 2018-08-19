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Bu balın kilosu 500 liraya satılıyor!

Ağaç kovuklarında buldukları balın kilosunu 500 liradan satıyorlar.

Ferit DEMİR/DHA- FOTO:DHA
19.08.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:
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Bu balın kilosu 500 liraya satılıyorNext

TUNCELİ’nin Mazgirt ilçesinde bölgenin en iyi ağaç balı avcısı olarak bilinen Cemal ve oğlu Taylan Halisdemir, arıların ağaç kovuklarına yaptığı balı toplayarak kilosunu 500 liradan satıyor.

Avrupa ile İstanbul ve diğer batı illerinde birçok özel müşterisinin olduğunu belirten Cemal Halisdemir, başta kanser olmak üzere farklı bazı hastalıklara iyi geldiğini söylediği doğal ağaç balı için özel müşterileri olduğunu kaydetti.

Etiketler: Bal , Kaliteli bal , Bal fiyatları , haberler

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