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    Bu bakışlar son buldu

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşamak zorunda kalan kedi Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çabaları sonucu kurtarıldı.

    İHA
    29.07.2019 - 19:07 | Son Güncelleme:
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    Bu bakışlar son bulduNext

    İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynırının yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılan kavanoz parçasıyla yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için mahalleli ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ancak bir sonuç alınamadı.

    Etiketler: son dakika haberler

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