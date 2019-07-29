Bu bakışlar son buldu

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynırının yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılan kavanoz parçasıyla yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için mahalleli ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ancak bir sonuç alınamadı.
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