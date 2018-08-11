Bu aşklar hiç unutulmadı

Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü, onlarla aşık oldu.
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