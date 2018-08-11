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Bu aşklar hiç unutulmadı

Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü, onlarla aşık oldu.

Hürriyet Haber
11.08.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:
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İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

Etiketler: TV dizilerinin efsane çiftleri , ekranın unutulmaz çiftleri , dizilerin ünlü çiftleri

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