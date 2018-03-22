Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Bu aşkın bitmesine izin vermedik'

'Bu aşkın bitmesine izin vermedik'

Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sayit DURMAZ
22.03.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:
1 / 7
Bu aşkın bitmesine izin vermedikNext

Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Futbolcu Alper Potuk’la kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen oyuncu, ilişkisiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Biz birbirimize âşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik.”

Etiketler: alper potuk , gazete haberi

En Yeni Kelebek Galeriler

Kazazede aracı

Kazazede aracı

Aileye girdi

Aileye girdi

Düğün yaza!

Düğün yaza!

'Bu aşkın bitmesine izin vermedik'

'Bu aşkın bitmesine izin vermedik'

Şimdilik tatil bitti

Şimdilik tatil bitti

Vatanım Sensin'in Efsun'u nişanlandı

Vatanım Sensin'in Efsun'u nişanlandı

Aynaya baktı ve sevinçten ağladı

Aynaya baktı ve sevinçten ağladı

Evleniyorlar mı?

Evleniyorlar mı?

Madem mevzu böyle!

Madem mevzu böyle!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri